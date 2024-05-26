«Не наша проблема»: в МИД РФ заявили о прерванных контактах «арктической пятерки»
МИД РФ: контакты «арктической пятерки» прерваны не по инициативе Москвы
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм
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Прежде в рамках этого объединения обсуждались спорные вопросы.
Контакты «арктической пятерки», в состав которой входят Россия, Дания, Канада, Норвегия и США, прерваны. Об этом заявил директор правого департамента МИД РФ Максим Мусихин в беседе с РИА Новости.
«Раньше так называемая „арктическая пятерка“… совместно обсуждала проблемные вопросы, <…> снимала таким образом озабоченности и информировала друг друга о готовящихся шагах», — добавил он.
Теперь же этот механизм отсутствует, но «не по нашей инициативе». По словам Мусихина, фактически США и другие страны «арктической пятерки» добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать серьезные вопросы. Он подчеркнул, что прекращение контактов — «не наша проблема».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стратегический участок в Арктике выставили на продажу за 300 миллионов евро (29,6 миллиарда рублей). Он располагается на архипелаге Шпицберген.