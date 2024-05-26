Фото: www.globallookpress.com / Голубович Дмитрий

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Экс-пара никак не может примириться, хотя не оставляет попыток разрешить прошлые обиды.

Знаменитая певица Ольга Бузова и блогер Давид Манукян, больше известный под псевдонимом Дава, продолжают активно выяснять отношения на совместных съемках проекта.

На этот раз мужчина начал чуть ли не умолять бывшую возлюбленную поговорить, чтобы уладить все недомолвки. Как Дава обратился к исполнительнице, показали в анонсе новой серии реалити-шоу.

Пока в передаче Бузова занимает роль ведущей, блогер является участником. Знаменитости не смогли не обращать внимания друг на друга, хотя поначалу старались «держать лицо». Проект постепенно близится к концу, а обстановка между экс-парой накаляется все больше.

Певица требовала от бывшего избранника извинений, однако тот растерялся и после сказал, что хочет вновь поговорить наедине, хотя между звездами накануне уже был разговор тет-а-тет.

«Оля, ты не чувствуешь, как я к тебе отношусь? Ты думаешь, мне нечего тебе сказать? Конечно, я хочу поговорить», — обратился Дава.

Многие знакомые пары уверены, что экс-возлюбленные сойдутся — им стоит лишь грамотно обсудить свои отношения и залечить все раны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова закатила истерику экс-возлюбленному Даве.