В автопарке посольства Ливии в Москве появился российский Aurus Senat

Фото: www.globallookpress.com / MIT Russia

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Под заказ одна такая машина 2024 года выпуска обойдется в 41 миллион рублей.

Автомобиль Aurus Senat российского производства появился в автопарке посольства Ливии в Москве. Об этом сообщает издание Motor.ru.

Отмечается, что в Москве был замечен Aurus Senat с дипломатическими номерами, причем эти регистрационные знаки относятся к посольству Ливии. Стоит такой автомобиль 2024 года выпуска недешево. Так, под заказ он обойдется в 41 миллион рублей.

Такой случай, когда высшее руководство стран мира использует российские авто, не первый. В частности, постепенно лимузины Aurus уже есть у президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и главы КНДР Ким Чен Ына, а еще лидер России Владимир Путин на этой неделе подарил удлиненный Senat королю Бахрейна Хамаде бен Исе Аль Халифе.

Aurus — линейка автомобилей представительского класса, создаваемая с 2013 года по заказу Минпромторга РФ, как для замены служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж. Расположенное в Елабуге производство выпускает седаны Senat и кроссоверы Komendant. Следует отметить, что Владимир Путин на церемонию инаугурации, которая прошла 7 мая, приехал на обновленном Aurus Senat.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль Aurus пройдет рестайлинг в 2026 и 2030 годах.