Польский актер Мацей Люсня погиб в автокатастрофе

Фото: из открытых источников

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Он направлялся на съемки и попал в страшную аварию.

Польский актер Мацей Люсня погиб в аварии на 56-м году жизни. О смерти артиста сообщила пресс-служба краковского театра «Комедия» в социальной сети.

«С большой грустью и сожалением мы получили известие о трагической гибели нашего друга и актера Мацея Люсни. Дорогой Мак, наши сердца разбились на миллионы осколков, мы будем скучать по тебе», — говорится в публикации.

Согласно сообщению польского канала Viva.pl, Люсня попал в ДТП по дороге на съемки проекта.

Артист родился в 1968 году в городе Кросно. В 1991-м он закончил Краковскую театральную школу, а после начал служить в Старом театре в Кракове, после чего перешел в «Комедию».

Артист поработал над такими картинами, как «В добре и зле», «Квартиранты», «Смерть как краюха хлеба», «Петля» и многими другими.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер из «Однажды в Америке» Ричард Форонджи.