Силы ПВО за ночь сбили семь украинских дронов над Курской областью

Врио губернатора Смирнов: семь дронов ВСУ сбиты в двух районах Курской области

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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Киевский режим в очередной раз безуспешно пытался атаковать территорию России.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 26 мая сбили семь беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины в небе над Курской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Этой ночью семь украинских беспилотников самолетного типа были сбиты в Рыльском и Курчатовском районах Курской области. Благодарю бойцов ПВО и защитников границы за службу!» — написал он.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что противокорабельная ракета «Нептун» и 29 снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью. Российский средства ПВО отразили удар украинских нацистов.