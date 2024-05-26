«Саундтрек» жизни: умер композитор картин Disney Ричард Шерман

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Музыкант работал над огромным количеством проектов и не единожды был удостоен высочайших премий.

Ричард Шерман, американский композитор и автор песен к картинам студии Walt Disney, ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Легенда Disney Ричард Шерман, один из авторов коллектива The Sherman Brothers, удостоенного премии „Оскар“, скончался в субботу, 25 мая, в медицинском центре Седарс-Синай в Беверли-Хиллз из-за возраста и болезней», — гласит сообщение.

Вместе со своим братом Робертом музыкант трудился над знаменитой кинокартиной «Мэри Поппинс», снятой в 1964-м году. За свое творение авторы получили два «Оскара». Братья также трижды были награждены премией «Грэмми».

Кроме того, Шерманы создавали музыку для популярных мультфильмов «Книга джунглей» и «Винни-Пух и медовое дерево».

«Ричард Шерман был воплощением того, что значит быть легендой Диснея. Он создавал вместе со своим братом Робертом любимую классику, которая стала неотъемлемой частью „саундтрека“ к нашей жизни», — принес свои соболезнования глава Disney Боб Айгер.

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