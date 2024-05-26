На Украине сообщили о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Ночью по всей территории страны была объявлена воздушная тревога. В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

По его данным, в городе Староконстантинов раздалась серия взрывов. В населенном пункте пропала электроэнергия. Вместе с тем телеканал «Общественное» передает о взрыве в Киевской области.

Также украинское издание «Фокус» сообщает о прогремевших взрывах на территории Житомирской области на северо-западе Незалежной.

В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали. Российские войска, как неоднократно подчеркивалось, наносят удары исключительно по военным целям Украины и связанным с ними объектами энергетической инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО, как «вторжение», и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал начал звучать в 02:47 по московскому времени. В том числе он работал в Киевской, Хмельницкой и Житомирской областях.