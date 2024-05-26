«Не очень просто»: Надежда Кадышева пожаловалась на возрастные изменения

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Артистка продолжает выступать в 64 года.

Знаменитая певица Надежда Кадышева раскрыла секрет своего хорошего самочувствия — звезда призналась, что старается вести активный образ жизни, чтобы поддерживать себя в форме. Об этом она рассказала в программе на федеральном канале.

Совсем скоро исполнительница отметит юбилей — 1 июня Надежде Никитичне исполнится 65 лет. Однако возраст ее совсем не смущает. Она продолжает активную концертную деятельность и уверена, что еще молода. Для «бодрости» же необходимо следовать некоторым правилам.

«Мы с возрастом начинаем бубнить, а надо заниматься спортом, надо как-то питаться более обдуманно. И, конечно, в основном движение. И только все позитивное. Хотя это не очень просто», — поделилась Кадышева.

Держать себя в форме ее стимулирует не только творчество и выступления, но и любимый супруг Александр Костюк. Сын счастливой пары Григорий отметил, что родители, спустя года, все еще искренне любят друг друга и всегда неразлучны. По его словам, «это феномен и большая работа».

«Любовь живет три года, наверное, у тех, у кого ее нет. У них она живет 45 лет и может еще прожить столько же», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кадышева впервые вышла на сцену после слухов о раке.