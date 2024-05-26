«Скрывали от него»: последняя любовь Золотухина рассказала, как умирал актер

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Легендарный артист «сгорел» от смертельной болезни буквально за три месяца.

С момента смерти народного артиста РСФСР Валерия Золотухина прошло 11 лет. Лишь недавно, впервые за долгое время его любимая женщина Ирина Линдт решила рассказать, как угасала звезда. По ее словам, все случилось буквально за три месяца.

Все началось со звонка Золотухина любимой. Тогда по телефону он начал рассказывать одну и ту же историю снова и снова. Линдт заподозрила что-то неладное. Поначалу подумала, что актер ушел в запой после гастролей. Но доктору все же позвонила. Специалист, в свою очередь, приехала, очистила организм знаменитости, но посоветовала сделать МРТ.

«Посоветовала сводить на МРТ, что мы и сделали на следующий день — там обнаружили большую опухоль. Врачи не понимали, как такое пропустили», — сказала Линдт.

У актера нашли опухоль. Хоть он и был бодр и активен, но врачи дали лишь 1% на выздоровление. Поэтому ради спокойствия Золотухина Линдт решила не сообщать ему о смертельном диагнозе.

«Ему мы сказали, что у него микроинсульт. Я подумала, если он узнает правду, то сразу умрет. У него были мечты, планы, хотелось воспитать сына», — добавила Линдт.

Спустя три месяца Золотухина не стало. Его сердце остановилось 30 марта 2013 года. До последнего он ни на какие боли не жаловался. Только уже ближе к смерти ему резко стало плохо.

«Он был моим единственным любимым мужчиной, я никого после этого не встретила», — подытожила Линдт.

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