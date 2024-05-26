Оскорбил народ России: Антонов назвал недопустимыми слова Байдена в адрес Путина

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Дипломат еще раз призвал американского лидера смириться с независимой и суверенной политикой России.

Лидер США Джо Байден недавними выпадами в адрес российского президента Владимира Путина оскорбил всех граждан РФ, а это непозволительно для главы государства, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Словесное хамство и попытки самоутвердиться за счет имиджа нашего президента отражают злобу Вашингтона из-за того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов «миропорядку, основанному на правилах», — цитирует Антонова пресс-служба диппредставительства.

Он добавил, что Байдену и его коллегам уже давно пора смириться с независимой и суверенной политикой России, основанной на национальных интересах.

Во время своего последнего выступления американский лидер назвал Путина «жестоким тираном». К слову, это не первый подобный выпад Байдена в адрес Путина. Только минувшей весной он назвал его «мясником» и «бандитом». В МИД РФ тогда ответили на слова американского лидера, указал на нехватку лекарств в Белом доме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джо Байден бредил.