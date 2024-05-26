«Из груди жир откачали, в попу закачали»: Рудковская легла под нож Хайдарова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Ради красоты знаменитости пришлось провести под наркозом аж пять часов.

Продюсер Яна Рудковская раскрыла подробности о пластической операции, которую ей провел скандально известный хирург Тимур Хайдаров в феврале. Оказалось, что знаменитость пожелала сделать целый комплекс процедур.

Тогда ей сделали липосакцию подбородка, проработали лазером кожу, также удалили жир из молочных желез, чуть подкорректировали живот и внутреннюю поверхность живота, увеличили ягодицы, закачав туда жир.

«Операция шла пять часов. В клинике я была четыре дня, домой не рвалась, так как там бы так не ухаживали и не заботились обо мне. Навещал с цветами Филипп Киркоров, мужу строго -настрого было запрещено», — призналась Рудковская в своем Telegram-канале.

Рудковская исправила сразу несколько частей тела. Telegram / Голубь Мира Яна Рудковская / doveoftheworld

Рудковская после операции серьезно подошла к периоду восстановления. Четыре-пять раз в неделю ездила на процедуры. Кроме того, месяц она, не снимая, носила компрессионное белье. В нем же она ходила на мероприятия. Постельный режим она решила не соблюдать.

«Больно ли мне было? Ну, нет, конечно, но некомфортно, тянуло все, спала только на спине, но красота — она же требует жертв. Скажу честно, я была готова!» — заключила продюсер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как к своей внешности относятся телеведущая Регина Тодоренко, блогер Валерия Чекалина и певица Севиль.