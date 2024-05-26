Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Фото: www.globallookpress.com / Danita Delimont Stock Photograph

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Местные СМИ сообщают о взрывах.

В 14 областях Украины, а также в Киеве объявили воздушную тревогу. Это зафиксировано на онлайн-картах украинского министерства цифровой трансформации.

В Киеве сигнал тревоги начал звучать в 02:47 по московскому времени. Далее его объявили в Киевской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

После Воздушную тревогу объявили на всей территории Незалежной. Местные СМИ также сообщили о взрывах в Хмельницкой и Житомирской областях.

В Минобороны РФ о нанесении ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины пока не сообщали.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

ВС РФ после начала спецоперации начали наносить удары высокоточным оружием исключительно по объектам военной и критической инфраструктуры Украины. Как отмечали в Москве, это стало ответом на террористические атаки Киева на российские территории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сдавшийся в плен в прошлом году боевик ВСУ получил российский паспорт.