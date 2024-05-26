«Необходимо обследование»: шесть скрытых симптомов гипотиреоза у пожилых людей

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Диагностика этого недуга может быть затруднена сопутствующими хроническими заболеваниями.

Пожилые люди часто подвержены снижению выработки гормонов щитовидной железы — гипотиреозу. Однако заподозрить это заболевание порой бывает сложно, ведь есть еще и другие сопутствующие. В беседе с «Известиями» врач-эндокринолог Екатерина Дудинская рассказала, какие симптомы помогут заподозрить гипотиреоз.

Так, среди скрытых симптомов у пожилого человека — сердечная недостаточность, которая проявляется в виде одышки, отеков, хронической усталости. Кроме того, повышенный уровень холестерина в крови может указывать на гипотиреоз. Поэтому при повышении его уровня в крови нужно как можно скорее обследовать организм.

Также пожилые люди могут заметить появление частых запоров и боли в суставах. В заключение специалист посоветовала обратить внимание на изменение походки.

«Гипотиреоз часто сопровождается нарушением памяти, депрессией, психозом. У пожилых людей это может быть единственным проявлением заболевания. Поэтому при подозрении на деменцию пожилому человеку необходимо дополнительно пройти обследование щитовидной железы», — подытожила врач.

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