«Кринж года»: Захарова высмеяла слова Байдена про незаменимость американской нации

Фото: www.globallookpress.com / Al Drago - Pool via CNP

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Официальный представитель МИД РФ отметила, что про «печатный станок и госдолг» американский лидер сказать забыл.

Президент США Джо Байден назвал свою страну единственной в мире сверхдержавой, а американскую нацию — незаменимой. Его слова стали «кринжем года», считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Кринж года. Про печатный станок и госдолг почему-то не было сказано», — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что это еще не самое смешное. Она напомнила, как в далеком 1912 году кандидат в президенты США Вудро Вильсон во время предвыборной гонки заявил, что «незаменимых нет», а после стал главой Белого дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова призвала Польшу не замалчивать о роли США в подрывах «Северных потоков». Так российский дипломат отреагировала на заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского об ответном ударе США, в случае применения Россией ядерного оружия на Украине.