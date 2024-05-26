«Большая удача»: фильм с российскими актерами получил главный приз в Каннах

Фото, видео: ; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, IMAGO/Stefanos Kyriazis / LiveMe; 5-tv.ru

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В картине снялись Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, а также Дарья Екамасова.

Главный приз Каннского фестиваля «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм режиссера Шона Бейкера «Анора», в съемках которого приняли участие российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, а также Дарья Екамасова и Алексей Серебряков. Как призналась в беседе с 5-tv.ru Екамасова, она испытала невероятное счастье и радость за команду.

«В нынешних условиях это вдвойне приятно. Пока еще ничего не понимаю, но это ощущение счастья и радости за режиссера, за всю нашу команду. Это большой кайф, большая удача, счастье, радость за фильм, за то, что мы там все», — сказала знаменитость.

Сюжет картины достаточно необычен. Молодая работница секс-индустрии выходит замуж за сына русского олигарха. Родители жениха, узнав о занятии невестки, прилетают в Нью-Йорк, чтобы разобраться во всем.

Гран-при получила индийская картина «Все, что мы представляем как свет» режиссера Паяла Кападии. Приз ФИПРЕССИ достался иранскому фильму «Семя священного инжира» режиссера Мохаммада Расулофа. А самыми громкими премьерами были признаны ленты «Мегалополис», «Доброта в своем роде», «Эмилия Перес», «Вещество», «О, Канада», «Птица», «Анора» и «Саван».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что победившая в Каннах режиссер Жюстин Трие раскритиковала правительство Франции.