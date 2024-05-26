Суд в Москве арестовал мужчину за призывы к терактам в соцсетях

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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На мужчину ранее уже составляли два протокола о мелком хулиганстве, но это не остановило его противоправную деятельность.

Перовский суд Москвы арестовал 28-летнего предпринимателя Сергея Балтрушевича за призывы к терроризму. В СИЗО он пробудет до 22 июля этого года, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Балтрушевича Сергея Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ („Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма“)», — сказано в сообщении.

Как установило следствие, мужчина со своей страницы в социальной сети ВКонтакте в новостной группе публиковал призывы к осуществлению терроризма в Москве.

При этом в начале мая Балтрушевичу уже выписывали два протокола о мелком хулиганстве. По одному из них предпринимателя оштрафовали на тысячу рублей, по другому — арестовали на десять суток. После этого мужчина вновь оказался задержан. В отношении него возбудили уже уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за призывы к терроризму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд в Москве арестовал брата главы Ингушетии по делу о мошенничестве.