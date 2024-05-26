«Нет смысла»: взятые в плен украинские боевики призвали ВСУ сдаваться

Фото, видео: www.globallookpress.com / Belkin Alexey; 5-tv.ru

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Военнопленные уверены — русские и украинцы до сих пор остаются братскими народами.

Взятые в плен на запорожском направлении украинские боевики призвали Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдаваться, ведь в дальнейшем сопротивлении они не видят смысла. Кадры с военнопленными попали в распоряжение 5-tv.ru.

Украинцы попали в российский плен в ходе штурма. Бойцы отдельного разведывательного батальона 19-й мотострелковой дивизии ВС РФ при поддержке подразделения «Сатурн» атаковали позиции противника на запорожском направлении. Нашим солдатам удалось взять пленных.

Нацисты призвали своих сослуживцев сложить оружие, а также вспомнили, что русские и украинцы — братья.

«Ребята, мы сейчас сдались, сдавайтесь и вы тоже. Смысла нет воевать. Я знаю, вы тоже не хотите проливать кровь», — сказал один из них.

Другой пленный отметил, что учился в российской школе в Москве.

«Не воюйте. Беда всем», — резюмировали они.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что пленный боевик ВСУ получил российский паспорт. После сдачи в плен на западной окраине Клещеевки он попросил не включать его в обменные списки и дать возможность стать гражданином РФ.