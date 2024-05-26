Вред, да и только: какие ошибки во время завтрака портят фигуру и здоровье

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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В Роспотребнадзоре рассказали, как исправить эти недочеты.

Утренний прием пищи очень важен для самочувствия человека в течение всего дня. Однако многие совершают серьезные ошибки, которые вредят фигуре и здоровью. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.

Так, некоторые стараются насытить организм утром продуктами с высоким содержанием углеводов: булочки, круассаны, сладости. Как отметили специалисты, сытость от такого приема пищи проходит быстро, ведь в нем много «пустых» калорий. Лучше всего все эти продукты заменить на бутерброд из цельнозернового хлеба с запеченной куриной грудкой или рыбой, вареные яйца, овощи, кашу с орехами и ягодами.

Второй ошибкой во время завтрака является то, что съеденное сладкое ведет к увеличению веса, а также скачку глюкозы. Все это провоцирует голод, а он, в свою очередь, переедание в течение всего дня.

Третьей ошибкой эксперты назвали пропуск завтрака или замену его чашкой кофе. Это может привести к нарушению метаболических процессов, а также организм не получит достаточного количества энергии для продуктивного дня.

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