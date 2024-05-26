Рост гениев со школьных парт: какие профессии теперь выбирают школьники

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Рынок так стремительно меняется, что через десять лет исчезнут больше пятидесяти профессий-пенсионеров.

В Каннах поздно вечером определяли победителей. И золотая пальмовая ветвь оказалась в русских руках! За фильм Шона Бейкера «Анора».

Драмеди про нелегкую, но счастливую в итоге судьбу молодой американской стриптизерши, которая нашла свое счастье в объятиях Ивана, так зовут второго героя которого сыграл Марк Эйдельштейн, он сын русского олигарха, у него русские друзья охрана, одного из них сыграл еще один известный наш актер Юра Борисов.

Что говорить если на премьерном показе несколько дней назад семь минут длились аплодисменты зрителей, по окончании титров.

Приятно, что в каннах обошлось без русофобии, но отмечу что истории про русских мажоров и русских олигархов уже как-то поднадоели. Нет, и мажоров не стало меньше и богатых бизнесменов, но не цепляют.

На этой неделе в России звенят последние звонки и поневоле начинаешь задумываться: а кем будут эти юноши и девушки, что прощаются со школой?

Вот профессия актер хорошая, но мы же помним, как бастовали актеры и сценаристы Голливуда из опасений, что искусственный интеллект лишит их работы. Программы сами все сгенерируют. Так что, стоит учиться сейчас на актеров и сценаристов?

Семь лет назад Агентство стратегических инициатив впервые выпустило «Атлас новых профессий». По прогнозам к концу десятилетия их появится до 200.

Но самой главной проблемой признал наблюдательной совет агентства — дефицит квалифицированных кадров, прежде всего инженеров.

Для привлечения талантливых школьников разработана национальная игровая платформа. Где занятия можно выполнять и онлайн, и очно в развивающих центрах. Будет это привлекательно?

Сейчас из девятых и 11-х классов выпускается два миллиона 300 тысяч будущих специалистов. Каких? Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров изучил компетенции.

Эта новая, современная школа построена в Мариуполе меньше года назад, и вот здесь уже первые выпускники.

«Эта школа, наверное, самое лучшее что со мной было. Я никогда не могла бы представить, что начну учиться во Дворце, а не в школе», — сообщает выпускница Анна Назаренко.

ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон — последние звонки прозвучали во всех новых регионах страны. Школьники давно определились с выбором профессии.

«Мне нравится математика, история, увлекаюсь также физикой. Наверное, каким-нибудь министром или президентом», — поделился выпускник Михаил.

Чаще всего, согласно опросам, выпускники хотят стать IT-специалистами, предпринимателями, журналистами или блогерами, замыкают пятерку топовых профессий вечные юристы.

Рынок так стремительно меняется, что через десять лет исчезнут больше пятидесяти профессий-пенсионеров. По мнению экспертов, компьютеры заменят бухгалтеров, менеджеров, турагентов. А вот сферы, которые сегодня не в топе, по прогнозам станут востребованными.

«Первое это профессии инженерной области, возрождение инженерной школы и все, что связано с архитектурой, изобретательством. Может быть, вы профессор, изобретатель на базе искусственного интеллекта? Почему нет?

А второе, все, что касается области агро и агропромышленности, потому что меняется экология, меняются потребности. И действительно, сейчас я прогнозирую всплеск интереса к разработкам в области агротехнологий», — предполагает руководитель направления EdTech-хаба Фонда «Сколково» Наталья Царевская-Дякина.

Многие из этих школьников уже определились не только с вузом, но и будущей профессией. Конечно, впереди их ждет еще больше интересного, но последний звонок — это особенный, волнительный момент. Не только для выпускников, но и для их родителей, которые сегодня вспоминают свой последний звонок.

В советские годы активно проводилась профориентация школьников. Они практиковались на предприятиях, заводах и в конструкторских бюро.

Возрождение этой методики — это критически важная задача для государства, говорил президент еще в феврале на встрече с рабочими Челябинска.

«Задача такая, чтобы примерно 47-48%, под 50% школьников этого возраста с шестого по одиннадцатый класс, чтобы с ними была проведена предварительная работа по ранней профориентации», — заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

И эта работа уже ведется. Особая экономическая зона «Алабуга» в Татарстане лишь одно из тех мест, куда школьники приезжают не просто на экскурсию, а с прицелом на работу.

«В результате они могут получить офер на трудоустройство. От 60 до 160 тысяч рублей», — утверждает HR-специалист особой экономической зоны Алабуга Анастасия Степанова.

Прямо в школах дети занимаются наукой, изобретают, как, например, выпускник из Астрахани Кирилл.

У него получилось то, что не удавалось многим более опытным разработчикам. Школьник создал прибор, избавляющий от нервного тика. Для этого надо просто смотреть кино.

«То есть человек смотрит фильм, и в этот момент веб камера отслеживает движение его лицевых мышц. Если происходит нервный ТИК, то фильм останавливается. В течение 10-12 сеансов постоянно учатся контролировать нервные тики, и это позволяет практически полностью от них избавиться», — рассказал выпускник Кирилл Баринов.

Растить гениев прямо со школьной парты — приоритетная задача. Тимур — победитель международной олимпиады имени Менделеева. Это своеобразный чемпионат мира среди молодых химиков. В этой школьной лаборатории он работает над проектом, который может спасти миллионы жизней.

«Работал над исследованием определенной реакции, которая могла бы внести разных биологических веществ, которые, могли помогать с диабетом и даже с раком», — сообщает выпускник Тимур Ахмедов.

Чтобы привлечь в профессию, надо заинтересовать ребенка, считают специалисты. На вопрос как приводят в пример дополнительное образование. В стране работают больше двухсот технопарков и кванториумов. По сути это центр, где еще школьника уже учат профессии.

«Я хочу выбрать профессию программист, потому что это в данный момент это востребованная профессия», — сообщает выпускник Максим Еремеев.

Только вот не все молодые программисты смогут устроиться по специальности. По статистике одного из крупнейших порталов по поиску работы, лишь 11% работодателей берут на работу так называемых «джуниоров» — специалистов начального уровня.

37% компаний ищут IT-работников среднего уровня, то есть «мидлов». 20% находятся в поиске «сеньоров», это IT-ники с многолетним опытом работы.

«Мы на мелкие задачи просто берем людей даже не сильно разбираясь, кто они такие, да и уже оцениваем по сделанному. Поэтому, кстати страдают джуниоры, которые прослушают на Госуслугах курсы, приходят они трудоустраиваться, а нам они с дипломами не нужны, мы не на дипломы смотрим. Нарезаешь задачу? Вперед!», — рассказал председатель совета фонда развития цифровой экономики, владелец ИТ-компании Герман Клименко.

Судя по исследованиям института экономики РАН, на рынке критически не хватает людей рабочих профессий, почти пять миллионов недостача специалистов.

«Это, допустим, профессия как промышленная токаря, фрезеровщик, оператор станков, с каждым разом потребность квалифицированных сотрудников она все появляется», — утверждает заместитель директора службы занятости Москвы Александр Шагунов.

А, значит, готовить профессионалов надо уже сейчас. К тому же база и все необходимое для этого в школах есть. Остается только заинтересовать будущих специалистов.