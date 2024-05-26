Четыре грузовика столкнулись на трассе М-10

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Движение в сторону Петербурга перекрыли из-за ДТП.

Четыре грузовика столкнулись на автомобильной дороге М-10, после чего движение было перекрыто. О ДТП рассказали в прокуратуре Новгородской области.

Уточняется, что авария произошла в в Крестецком районе. Проезд для водителей, следующих в направлении Санкт-Петербурга был перекрыт.

О погибших или пострадавших не сообщается. Обстоятельства и причины ДТП выясняются. В прокуратуре, в том числе, должны дать оценку работе организации, которая занималась укладкой дорожного покрытия на данном участке.

Ранее 5-tv.ru писал, что опасную ситуацию на дороге создал футболист Дмитрий Тарасов, который не справился с управлением Bentley в центре Москвы. Он выехал на тротуар прямо к остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте, заблокировав проезд автобусу. Спортсмен успел еще и нахамить водителю.