Один нюанс: какой у России есть туз в рукаве в ответ на конфискацию активов

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru

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Ужесточение финансового давления на Россию со стороны Запада, сыграло на руку российскому Министерству финансов.

На живописном берегу озера Лаго-Маджоре на границе Италии и Швейцарии собрались люди в деловых костюмах и с рабочими улыбками, чтобы решить, как отнять у нас 300 миллиардов долларов, наши замороженные активы.

Эти люди в деловых костюмах: министры финансов и главы центральных банков стран «Большой семерки». За месяц до саммита G7 они готовили техническую сторону соглашения.

Американцы продавили свою линию, отбирать будут много. Решено выдать Украине кредит на покупку оружия, а выплачивать долг за нее доходами с замороженных активов. В общем, не видать нам этих миллиардов долларов и евро.

Но есть нюансы: во-первых, решение должны утвердить главы «Большой семерки», а во-вторых у нас тоже есть, чем ответить.

Президент России подписал указ, который позволяет изымать собственность для начала американских граждан или лиц, находящихся под их контролем — весь спектр — собственности.

Понятно, что подобные же документы могут быть приняты в адрес стран Евросоюза. Так что «Большой семерке» есть над чем подумать. Как не странно, но ужесточение финансового давления на Россию со стороны Запада, сыграло на руку российскому Министерству финансов.

Ведомство давно уже порывалось подкрутить налоговую систему, так чтобы богатые платили больше, но все упиралось в то, что раньше олигархи легко скрывались от прогрессивной шкалы в западных офшорах и не платили вовсе.

Но теперь им там не рады и можно отдать здесь накопившейся долг родине. Разница в том, что там отберут все, а тут Минфин аккуратно снимет пенку.

По подсчетам правительства, изменения ставок коснутся примерно 2% налогоплательщиков, поставив несколько условий. Что за условия и на что планируется тратить эти дополнительные доходы бюджета узнал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

В коридорах Госдумы особенно многолюдно: депутаты, экономисты, предприниматели. В зале совещание с министром финансов, обсуждают масштабную корректировку налоговой системы.

«Мы исходили из задач более справедливого распределения налогов. Справедливое распределение — это с одной стороны снижение нагрузки и в первую очередь, когда мы говорим о снижении нагрузки, то подразумеваем тех категорий людей, которым нужна государственная поддержка», — сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Вместо нынешней плоской шкалы налогообложения правительство предлагает прогрессивную: когда для малообеспеченных налоговая нагрузка ниже, а для богатых — выше.

«Изменения, которые бы увеличивали налоговую нагрузку, не коснутся подавляющего большинства наших людей. И направлены на то, чтобы действительно решить задачу, когда те, кто получают больше, платили больше, а те, кто нуждается в поддержке, чтобы государство этими средствами эту поддержку могло обеспечить», — объяснил председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Прогрессивная шкала — конечно, не наше ноу-хау. Она действует в десятках стран: от Италии до ЮАР, от США до Китая. При этом размах между тем, какие налоги там платят малообеспеченные и богатые, огромен.

Для кого поднимут налоги? Для тех, у кого выручка выше. Речь и об индивидуальных предпринимателях, и о больших компаниях, пока говорят о 250 миллионах в год, но цифры могут и скорректировать. Дробить бизнес, пытаясь уйти от налогов, станет бесполезно.

Как говорят в финансовом мире, все высвобожденные от налоговой корректировки деньги будут окрашены: то есть пойдут только на четко обозначенные цели.

Например, для тех, кто получает более пяти миллионов в год, уже повысили НДФЛ на 2%. Дополнительные средства направили на благие цели.

«На закупку лекарственных препаратов детям с тяжелыми заболеваниями технических средств, реабилитации медицинских изделий», — уверяет заместитель председателя правления фонда «Круг добра» Анна Кудрина.

У Фадея гипофосфатемический рахит — генетическое заболевание, при котором кости становятся ломкими, плохо развивается скелет. Физиопроцедуры, бассейн, а главное — препараты. Все это те самые налоговые отчисления, что сохраняют мальчику жизнь и здоровье.

«Препарат очень дорогой, несколько миллионов только одна инъекция. Поэтому мы никогда бы не смогли его купить просто, а препарат нужен постоянно», — рассказала мама Фадея Елена Давыдова.

И что важно, как и в случае с кругом добра, все новые деньги будут помечены, то есть пойдут именно на то, на что заявляется. Например, часть высвобожденных за счет налоговой корректировки средств перечислят в фонд развития промышленности. То есть в некотором роде они вернутся предприятиям.

Это крупнейший в мире холдинг, который производит электропоезда, 12 заводов по всей России. Несмотря на санкции, объемы только растут. Так, например, в двадцать четвертом предприятие уже удвоило инвестиции в свое развитие

Благодаря отчислениям из фонда развития промышленности этот гигант обновляет оборудование в шести цехах, почти полностью переходит на отечественные комплектующие и повышает мощности

«За последнее время нам пришлось ускориться, мобилизоваться, и за счет этого удалось в кратчайшие сроки достичь таких цифр — 99% импортозамещения», — сообщил гендиректор АО «Демиховский машиностроительный завод» Владимир Чекалин.

Всем ли компаниям с высоким доходом придется платить больше? Вовсе нет.

На тех, кто участвует в нацпроектах, занимается научно исследовательскими и опытно конструкторскими разработками, социальным предпринимательством, повышение ставок не распространится. Елена открывает по всей стране билингвальные детские сады и получает налоговые льготы.

«Сейчас в России более десяти тысяч социальных предпринимателей. За последний год их количество выросло на 30%, а за последние три года — в три раза», — уверяет основатель и руководитель федеральной сети детских билингвальных садов Елена Мингова.

Прогрессивную шкалу налогообложения планируют ввести с 1 января следующего года. Детали еще обсуждают, но главные принципы не поменяются.

«Более справедливая форма для предприятий, для регионов, для граждан. Мы ждем того, что будет в определенной степени и рассматриваться новая прогрессивная шкала для более высоких доходов, для поддержки предприятий, которые инвестируют в свое производство для подъема экономики», — объяснил заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Неверов.

НДС повышать не планируют, все налоговые льготы для самозанятых сохранят в прежнем виде. Продолжит действовать и упрощенная система налогообложения для малого бизнеса — с комфортными ставками — всего от 4 до 6%.

На встрече с депутатами во время дискуссий в Госдуме министр финансов подчеркнул: многие от налоговой корректировки только выиграют.

«Подавляющее большинство граждан изменение налоговых ставок не должно коснуться. При этом в выигрыше должны оказаться семьи с двумя и более детьми, имеющих невысокие доходы. По ним будет предложен вычет по НДФЛ, а часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года», — сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«То есть будет развиваться система налоговых вычетов, что, соответственно, снизит их налоговую нагрузку и тем самым появятся дополнительные деньги в кармане», — уверяет директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

Для участников спецоперации, независимо от того, сколько они получают, налоги повышать не будут.

«Мы должны улучшить благосостояние наших нуждающихся в первую очередь в этом многодетной семьи ряд целых программ вы знаете есть отдельно сегодня обсуждали тему участников СВО», — руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

От нововведений точно выиграют и российские регионы, им спишут две трети всех долгов перед федеральным центром.

А дополнительные доходы будут направлять на те самые цели национального развития тем субъектам, которые нуждаются больше остальных — в строительстве новых дорог, обновлении инфрастуктуры, жилого фонда. Все это в конечном счете служит одному — поддержке людей и росту их благополучия.