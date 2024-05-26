Закрытые магазины и заброшенные отели: ловушка «американской мечты» захлопнулась

Фото, видео: www.globallookpress.com / Howard Lipin; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Массовый отток бизнеса, экономический и социальный спад больше всего видны в Калифорнии.

На самом деле большая мирная конференция по Ближнему Востоку или по Украине — это последний шанс на спасение для демократов в США сохранить Белый дом за собой.

Джо Байден проигрывает своему основному конкуренту Дональду Трампу по всем опросам.

Так что единственный шанс Байдена — показать какие-то успехи во внешней политике и быстренько заняться внутренней. Рейтинг одобрения его работы на минимальных значениях.

Дошло до того, что в Штатах, где у власти демократы, сотрудники полиции массово увольняются и переезжают в другие штаты, так как не могут работать. Исповедь загнанных в либеральную ловушку копов выслушал корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Так сегодня выглядит исторический центр Лос-Анджелеса, туристическая Мекка золотого штата Калифорния: закрытые магазины, отели, банки, зловонные подворотни и горы мусора. Массовый отток бизнеса, экономический и социальный спад.

На этих кадрах бездомный наркоман в городе ангелов возомнил себя канатоходцем. Несколько часов полицейские уговаривали его спуститься, применять силу они уже боятся.

Стражей порядка поставили на колени еще в 2020-м во время всплеска очередной волны «Black Lives Matter». Тогда по любому поводу на колено падал Джо Байден, то же самое заставили делать полицию.

Капитан Майк Мак Калви рассказывает нам, что об уважении к людям со значком речи уже не идет, о полицейских буквально вытирают ноги. При задержании они боятся применять силу, даже когда их собственной жизни угрожает опасность.

«Мы сталкиваемся с ситуациями, связанными с психически больными, мы не знаем вооружен человек или нет, подвергаемся нападению злых собак. А ответить и применить оружие фактически не можем, это может вызвать агрессивную реакцию в обществе и в СМИ», — сообщает капитан полиции Майк Маккалви.

«Работать в таких условиях невозможно», — сказали пять тысяч стражей порядка и просто уволились. Бегут в пока еще жесткий республиканский Техас.

«Калифорния больше беспокоится о правах преступников, чем о защите общества. И это касается не только Калифорнии, а многих демократических регионов.

В Нью-Йорке, например, полиция арестовывает преступника, а на следующий день его отпускают. И это последствия политики Байдена», — утверждает полицейский Джон Кирто.

Родители боятся выпускать детей на улицу: повсюду бездомные, антисанитария, множество крыс.

«Бездомные поджигают абсолютно все, чтобы был огонь, и они могли греться. Жгут костры на тротуарах, за жилыми домами, рядом со школами», — рассказала жительница Сан-Франциско Десири Барера.

Участились нападения на стражей порядка.

«В последние годы Джордж Сорос и доноры левой стороны вмешивались в политические кампании, особенно с участием прокуроров, и призывали этих прокуроров не преследовать по суду преступления.

А это означает, что полиция менее заинтересована в аресте людей. Преступники знают, что им может сойти с рук большее. Так эпидемия преступности распространилась в Калифорнии», — сообщил политический аналитик, доктор экономических наук Чарльз Ортелл.

Уровень преступности в США достиг максимального за десять лет. В 2023-м году зафиксировано сорок случаев массовых убийств, в которых погибли более двухсот человек.

Даже в Вашингтоне число убийств выросло на 35%, грабежей — на 67%, а поджогов — почти в два раза. И похожая тенденция почти во всех штатах.

«У нас огромные проблемы: увеличился уровень бездомности, безработицы, преступности, в том числе из-за инфляции, которая создала серьезный кризис», — рассказал профессор политологии Нью-Йоркского университета Майкл Ректенвальд.

Даже в благополучной когда-то Неваде практически ежедневно в новостях фигурируют сообщения об убийствах. О грабежах в крайних случаях — мягкие законы штата позволяют безнаказанно воровать на тысячу долларов.

Раньше в Лас-Вегас созывали туристов отовсюду, сейчас тоже зовут, но сразу предупреждают, что надо быть крайне осторожными даже днем.

Фримон-стрит — одна из самых известных улиц Лас Вегаса, центр притяжения туристов. По вечерам здесь проходят световые шоу и всегда много народа.

Однако полиция советует в темное время суток воздержаться от прогулок, здесь участились грабежи. Ну, а женщинам вообще лучше не появляться в одиночку. Только за девять месяцев прошлого года в Лас Вегасе было совершено 1171 изнасилование.

Сент-Луис, Балтимор, Новый Орлеан и Чикаго — четыре американских города вошли в мировую десятку по наибольшему числу убийств, опередили их шесть мексиканских городов. По криминалу процветающие штаты сравнялись с соседней Мексикой.

Джон Дугган — бывший морской пехотинец и заместитель шерифа, не смог мириться с беззаконием и деградацией правоохранительной системы США и решил переехать в Россию. Работает журналистом, создал свою IT-компанию. Говорит, он такой не единственный.

«Мой друг из Милуоки работал там сотрудником исправительного учреждения. Уволился, продал свою квартиру и собирается приехать сюда в следующем месяце.

Во-первых, ему понравилось то, что здесь просто не гуляют преступники. Во-вторых, потому что их политика против России вызвала эту безудержную инфляцию в США», — рассказал бывший морской пехотинец США и бывший офицер полиции США Джон Марк Дугган.

Отсюда и чудовищными темпами растущее количество бездомных на улицах богатых штатов, и, как следствие, такой же стремительный взлет преступности, с которой уже совсем скоро некому будет бороться.