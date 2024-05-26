Эффект разорвавшейся бомбы: кабинет Нетаньяху переживает сильнейший кризис

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Какую роль в этом сыграл Гаагский суд?

Ситуация на Ближнем Востоке напоминает пружину, которая сжимается и сжимается до какого-то предела, после которого неминуема большая война в регионе. Вопрос, где он, этот предел?

За неделю Палестину признали в качестве самостоятельного независимого государства еще три страны — Ирландия, Испания, и Норвегия.

Кабинет Нетаньяху переживает сильнейший кризис. Военный министр и генералы предъявили ультиматум — или внятный плана по Сектору Газа или развал кабинета. И в довершение всего прокурор Международного уголовного Суда заявил о готовности арестовать и лидеров Израиля и лидеров ХАМАС. И это вызвало эффект разорвавшейся бомбы.

Достаточно посмотреть на реакцию госсекретаря США Энтони Блинкена — еще год назад он уверял, что решения этого суда обязательны для исполнения странами, его признающими. Когда тот действовал так, как выгодно США. А сейчас, когда бумеранг прилетел в союзников Америки, называет позором!

Конгресс США так и вовсе грозит санкциями и суду, и прокурору лично. Ему, кстати, быстро объяснили, в чем он не прав.

«Эта ситуация, к сожалению, лежит на разломе международной политики и стратегических интересов. Мне звонили многие лидеры стран и были довольно откровенны. Этот суд был создан для Африки и головорезов, вот что один из лидеров мне сказал. Мы так не считаем», —прокомментировал прокурор международного уголовного суда Карим Хан.

Собственно, направленность суда стала понятна уже в первый год работы — в 2002 году, когда американцы, одни из его создателей, внезапно заявили, что не признают его юрисдикции, и что президент США уполномочен хоть военной силой защищать американских граждан от ордеров МУС.

С годами и у многих других крупных государств энтузиазма поубавилось. Россия, Китай, Индия, Турция, Индонезия и еще несколько десятков государств этот суд не признают, а география его полномочий — удивительно напоминает карту колониального раздела мира начала XX века.

Может, потому в списке подсудимых — персонажи из бывших английских и французских владений. Была попытка привлечь Муаммара Каддафи, хотя Ливия суд не признавала, но он и не дожил до разбирательств. В дальнейшем суд не раз пытался выйти за рамки своих полномочий и выписывал ордера на российских граждан, а теперь на израильтян, которые, к слову тоже МУС не признают. Но тут сразу окрик из Вашингтона — «такой суд нам не нужен, он сломался, несите новый».

На самом деле сломался только прокурор, который выписывает эти документы — Карим Хан — британец с пакистанскими корнями, юрист. А его младший брат Имран Хан — видный деятель правящей, пока, консервативной партии королевства. И вот ведь совпадение — Карим стал прокурором 16 июня 2021 года, а 18 июня его брата Имрана обвинили в совращении мальчика. И судили за педофилию. Это называется «подсадить» на крючок. Карим ведь любит брата. Но вот Имрана досрочно выпустили из тюрьмы за хорошее поведение, после чего Карим выписал «российский» ордер. Карим ведь не хочет, чтобы у брата-извращенца начались опять проблемы?

Что заставило Карима Хана взяться за Израиль — мы можем только догадываться, возможно, это попытка поиграть в «самый гуманный суд в мире».

Арабский мир полагает, что противоречия между Палестиной и Израилем можно было бы решить на большой мирной конференции. Это послание и привез в Москву председатель Лиги арабских государств, король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа.

«Ваше Величество! Дорогие друзья! Позвольте вас сердечно поприветствовать в России. У нас очень хорошие контакты по линии МИДов, и по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки», — принял его Владимир Путин.

«Здравствуйте, господин Президент! Я считаю, что этот день — один из самых счастливых в моей жизни, и я встречаюсь в этот день с Вами. Ваши арабские друзья передают Вам наилучшие пожелания и высоко ценят роль России в том, что касается справедливого разрешения арабских проблем», — ответил ему король Бахрейна.

Про Бахрейн важно понимать одну вещь — в портах этого небольшого нефтяного государства персидского залива стоит пятый флот США. У него там постоянная база с середины 1990-х. И все же король полетел с идеей о конференции не в Штаты, а в Россию, а потом в Китай. Значит и Вашингтон эту конференцию поддерживает, но не может прямо пригласить Москву и Пекин, особенно сейчас. Но и без них ничего сделать не может.