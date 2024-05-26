Пугающие совпадения: как связаны покушение на Фицо и крушение вертолета Раиси

Фото, видео: Reuters / Maxim Shemetov; 5-tv.ru

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Версия российской разведки про глобалистские элиты лишь крепнет.

Месть за прекращение военных поставок Украине — вот один из главных мотивов Юрая Цинтулы, 71-летнего словака, стрелявшего в своего премьер-министра. Роберт Фицо находится в больнице, его состояние стабильное, он пока не делал каких-либо заявлений. Цинтуле грозит от 15 лет и больше тюрьмы, что в его возрасте — пожизненный срок.

До сих пор непонятно — действовал ли он один или в составе группы. Российская служба внешней разведки, полагает, что это глобалистские тоталитарно-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору. Но не приводят имен.

Зато имя Фицо в Европе становится нарицательным, им пугают других несговорчивых политиков. Например, премьер-министр Грузии признался — не абы кто, а еврокомиссар. Ему очень не понравилось, что в Грузии принимают закон об иноагентах. И теперь все некоммерческие организации, живущие на иностранные гранты, должны будут показать себя.

Кобахидзе не называл прямо имя угрожавшего покушением, но тот сам объявился — это ответственный за расширение Евросоюза чиновник.

Он заявил, конечно, что его не так поняли. И после таких корявых объяснений версия СВР про глобалистские элиты лишь крепнет. И можно ли считать несчастным случаем гибель именно в эти дни иранского руководства?

Президент, глава МИД, другие высокопоставленные лица — все разбились из-за крушения вертолета. Летело три борта, а один, главный, взял и упал. Корреспондент «Известий» Леонид Клименчук тщательно изучил обстоятельства трагедии и заметил еще несколько пугающих совпадений.

«Смерть Америке» — клич, который в последние дни эхом раздается на весь Иран, перемежаясь со стенаниями, молитвами и слезами во время прощания с погибшим президентом Эбрахимом Раиси. 19 мая вертолет Раиси разбился в горах провинции Ирана.

После встречи с президентом Ильхамом Алиевым колонна вылетела в Тебриз в 13:00. Небо было ясным. Погода испортилась за считанные минуты, когда группа пролетала мимо медного рудника Сунгун. Командир президентского воздушного судна дал команду — набрать высоту и продолжить движение над облаками. Через 30 секунд связь оборвалась.

Два сопровождающих вертолета МИ-171 прибыли в конечную точку без задержек. На поиски президента отправили спасателей и дроны. Осложнил поисковую операцию тот самый густой туман.

В таких условиях нашли место крушения только на следующее утро. Кабина вертолета полностью сгорела. Выживших не было. По предварительной версии, пилот президентского борта не смог разглядеть гору. И это сразу вызывает первые вопросы. Как опытный армейский летчик в звании полковника не справился с управлением вертолета?

«В воздухе могла быть проблема с обслуживанием, с воздушной пробкой, может быть, внезапный взрыв или что-то в этом роде. И погода могла повлиять. Пилот на самом деле был довольно высокопрофессиональным человеком. Вероятно, начальник президентской охраны его выбрал и порекомендовал для полета», — прокомментировал подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Нестыковки с погодой — только начало странных обстоятельств гибели президента Ирана. Его вертолет Bell-212 американского производства числится в авиапарке Ирана не меньше 30 лет. В 2018-м — производитель прекратил его обслуживание из-за санкций. В отличие от сопровождающих российских Ми-171, на борту «Белла» не было радара.

«Вертолет первого лица, он обычно в техническом плане, конечно, больше внимания вызывает, чем два других. То есть, он должен был быть наиболее подготовлен к полету», —отметилш Андрей Ведяев, историк спецслужб.

Версию вынужденного падения еще пока не отменили. Эксперты ищут, кому выгодна гибель иранского президента. И быстро находя— США — давний врага государства. Тем более, что Раиси подходит под типаж невыгодных Штатам лидеров. За неполные три года президентства при нем Иран вступил в Брикс и ШОС, отношения с Россией вышли на новый уровень.

«У нас давние отношения с Россией во многих областях, включая политику, экономику, торговлю, оборону и безопасность. Наше сотрудничество развивается с каждым днем. Даже война в регионе не смогла замедлить его», —отмечал Раиси.

Масло в огонь подозрений подливает и тот факт, что США не впервой устранять неугодных лидеров других государств. В 1950-х гватемальский президент Хакобо Арбенс вернул крестьянам земли американской корпорации. Сразу после ЦРУ вторглось в Гватемалу. Арбенса свергли, на его место поставили проамериканца. Земли крестьян вернули в руки корпораций.

Другой пример, панамский лидер Омар Торрихос. Он отказал американцам в аренде военной базы, вынудил покинуть страну их миротворцев. После чего политик погиб в авиакатастрофе.

Еще один пример. В 2020-м на иранского генерала Сулеймани штаты направили авиаудар прямо в аэропорту Багдада. Потому реакция официальных лиц США на гибель Раиси так надменна и неудивительна. Шампанское на людях не открывают — грозят карой и новыми санкциями всем, кто попытается обвинить Штаты. Обещают действовать крайне жестко, прямо и демонстративно.

«Народу Ирана, видимо, стало лучше», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Но в заявлении вы про это не сказали, так ведь?» — поинтересовались у него.

«Мне кажется, мы об этом сказали. Сегодня в ООН приспустили флаг в знак скорби», — ответил тот.

«Вы согласны, что это абсолютный позор для США скорбеть по смерти мясника и тирана?» — спросили у Блинкена.

«Мы, конечно, не скорбим в связи с его гибелью», — заявил он.

Израиль тоже говорит, что не при чем, хотя ранее с открытым забралом убивал американских ученых-атомщиков и генералов. The Jerusalem Post утверждает, что сейчас некому и незачем устранять Раиси. Учитывая войну в Газе и масштабный удар возмездия Ирана по территории Израиля — заявление вызывают сомнения.

«Когда имеешь дело с Ближним Востоком, всегда возможно, что к этому приложили руку израильтяне. Они действовали внутри Ирана, убивая ученых и политических оппонентов. Недавно они нанесли ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске, в результате чего погибли некоторые фигуры. Так что всегда возможно, что Израиль имел к этому какое-то отношение», —считает вице-президент института Шиллера Харли Шлангер.

Сменить неугодное иранское правительство Штаты пытались и раньше. Последний раз два года назад. До этого почти полвека разжигали протесты оппозиции, давили санкциями. Несмотря на траур в Иране, Белый дом снова пытается создать видимость раскола в стране.

«Мы видим неоднозначную реакцию на смерть в Иране. Люди празднуют на улицах Тегерана. Многие насмехаются над его гибелью в соцсетях», —указал международный корреспондент Sky News Алекс Росси.

Искажение реальности, разжигание ненависти через соцсети и кровопролитные митинги — обязательные атрибуты надвигающейся «Арабской весны», которую американцы, по отработанной старой схеме, разворачивают в неугодных им странах.

«Америка не то, что хочет одного президента убить, Америка хочет вообще уничтожить весь Иран. Они готовы пойти воевать, они натравили против Ирана и Израиль, и Ирак, всех, кому не лень, кто поддерживает их, они противопоставляют их против Ирана», —прокомментировал доцент института классического востока ВШЭ Маис Курбанов.

Ирану ничего не остается, кроме как выстоять предстоящие 50 дней. Именно столько времени осталось до выборов нового президента. В эти дни в стране развернется гонка преемников. Расколоть общество всеми силами постараются и недруги как внутри, так и за пределами Ирана.