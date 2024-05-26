Защитники Донбасса продолжают выдавливать ВСУ из Запорожской области

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Противник сдвигается на север — ближе к границе с Днепропетровской областью.

За минувшую неделю наши штурмовые части освободили сразу четыре населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе Белогоровку и Клещеевку.

За каждый из них поселков шли многонедельные бои, так что от самих населенных пунктов остались груды развалин. После зачистки сел даже негде было повесить российский флаг. Его пришлось держать в руках, как и Знамя Победы. Это важный знак.

В целом, за неделю потери противника составили более 11 тысяч боевиков. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Запорожский фронт. Время далеко за полночь, но именно сейчас начинается работа бойцов подразделения «Барс-8» на участке фронта в направлении города Гуляйполе.

Чем ближе к передовой, тем выше вероятность нарваться на вражеский беспилотник. Этот опасный перекресток нам удалось проскочить незамеченными, но дальше ехать необходимо только с выключенными фарами.

На огневой позиции командир ставит задачу: уничтожить вражескую систему РЭБ. Удар нужно нанести в момент ротации противника на позициях.

Вот так, на ощупь, бойцы готовят орудие в кромешной тьме. Снаряд — в стволе, орудие наведено, расчет ждет приказа.

Сейчас всего 04:00 часа утра артиллеристы «Барса» уже на огневой. Только что отработали два снаряда по вражескому РЭБу. Покидаем позиции. Противник по тревоге уже поднял ударные дроны в воздух. Как выяснилось, такая реакция была явна не случайна.

«Поразили РЭБ, станция нам очень мешала на подлетах к их линии. По информации, это был иностранный РЭБ», — рассказал боец с позывным «Вася».

Так бойцы «Барс-8» расчищают воздушный коридор для наших беспилотников, обеспечивающих авиаразведку для штурмовиков, которые вплотную подошли к городу Гуляйполе.

Этот небольшой городок на северо-востоке Запорожской области считается крупным логистическим узлом ВСУ. Гуляйполе фактически пограничный город, где пересекаются пути сообщения между Запорожьем, Днепропетровской областью Украины и западной части ДНР.

Сейчас бои идут в его окрестностях. Наши войска закрепились всего в двух километрах от города и планомерно продвигаются вперед. Огнем их поддерживают добровольцы «Барса».

«Главная наша задача — обеспечивать благоприятные условия, выравнивание фронта. Второе — создание „условий“ для последующих атакующих действий. И третье — лишить возможности противника перебрасывать свои резервы на другие участки фронта», — рассказал командир отряда «Барс-8» с позывным «Маэстро»

Фронт на запорожском направлении выравнивается. После взятия поселка Работино, подтягиваются остальные подразделения: пехота, артиллерия, авиация, которые выдавливают противника на север ближе к границе с Днепропетровской областью.