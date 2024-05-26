«С кем можно иметь дело»: Россия назвала условия для подписания мирного договора с Украиной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Belarusian Foreign Ministry; 5-tv.ru

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Почему Зеленский не тот правитель, с кем Москва могла бы вести переговоры?

С точки зрения Москвы, легитимность президента Украины Владимира Зеленского закончилась вместе со сроком полномочий, и это большая проблема. Ведь когда дело дойдет до мирных переговоров, а это рано или поздно произойдет, абы с кем подписывать документы будет нельзя. Иначе следующий президент или парламент Украины может в любой момент отказаться от всех обязательств со словами: «А кто это подписал, у него вообще прав не было».

Нам это не подходит — дал понять российский президент.

«Нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических обязывающих документов, и тогда мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. На этот вопрос должны ответить в самой Украине, прежде всего, думаю, что с позиции парламента, Конституционного Суда или каких-то других органов власти», — сообщил Владимир Путин.

Понятно, что теперь представителям Украины на будущей «мирной конференции», когда бы она не состоялась, еще предстоит подтвердить свою легитимность.

Одно из условий, которые выдвигает Москва для переговоров, не отказываясь от них в принципе. Кроме того: должно быть учтено соглашение, подписанное в Стамбуле в 2022 году, где расписано, сколько солдат и техники может иметь Киев в мирное время. И, конечно, надо исходить из реалий на поле боя.