Фото, видео: www.globallookpress.com / Nazar Fury; 5-tv.ru

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Всех от 25 лети старше — в окоп, негодных больше нет. ВИЧ, рак, туберкулез, вялотекущая шизофрения — ВСУ всем рады.

СВО как будто сбросила пелену с глаз и те, кого мы прежде считали представителями российских элит, показали свое истинное лицо. Хорошо, если просто бежали, но некоторые пытаются гадить своей бывшей родине.

Так на этой неделе во Львове прошел «Съезд российской оппозиции». Мы бы взяли в кавычки все три слова. И не съезд это был, а сходка под прикрытием украинской разведки, поскольку даже мэр города был в шоке от происходящего.

С Россией их связывает только рождение, а оппозицией это сложно назвать, поскольку слово «оппозиция» подразумевает политику, то есть некую общественную работу, а эти господа лишь выполняют задания спецслужб и сейчас работают на развал России. Работа у них такая, с низкой социальной ответственностью за свои слова и поступки. Что на руку нашим врагам.

Пишут, что всего собралось около 40 человек, фамилии многих до СВО довольно часто мелькали в прессе.

Например, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев**, иноагент, в реестре экстремистов и террористов; экс-депутат, экс-адвокат Марк Фейгин*, иноагент, в России прославился тем что защищал кощунниц из Pussy Riot; был Марат Гельман*, политтехнолог, искусствовед, иноагент; Евгения Чирикова*, бросившая свой Химкинский лес, иноагент.

Ждали еще иноагентов Ходорковского*, Каспарова* и иже с ними, но эта шайка отказалась. То ли не по статусу, то ли просто их внутренние склоки.

Ну, а те, кто все-таки докатился до Львова по сути встали под знамена тех, кто проводит теракты на территории России.

Сейчас есть большая опасность, что киевский режим террор только усилит, чтобы удержаться у власти. Дело в том, что у Владимира Зеленского закончился пятилетний срок полномочий и сейчас он — не пойми кто с юридической точки зрения. Человек в зеленом спортивном костюме.

Запад по-прежнему называет его президентом, в чем поспешила заверить глава немецкого МИДа, Анналена Бербок, приехала с туристической сумкой в Киев, как раз в первый день нового, так скажем, этапа в жизни Зеленского, он ее отблагодарил «Орденом за заслуги» третьей степени.

Почему третьей? Германия спонсор номер два Украины, значит, второй степени надо было давать? Или это Зеленский так демонстрирует свое недовольство немецкими спонсорами? Почему Украина встречала высоких гостей пустыми улицами рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Нет, это не фильм апокалипсис. Так сейчас выглядят улицы и магазины украинских городов.

Всех от 25 и старше — в окоп, негодных больше нет. ВИЧ, рак, туберкулез, вялотекущая шизофрения — ВСУ всем рады. Главный документ теперь на Украине для мужчин не паспорт, а военный билет, его нужно носить с собой постоянно и предъявлять по первому требованию. Все как при Гитлере, когда фашистские патрули требовали аусвайс.

«Вылавливают призывников, как бродячих собак на улицах Украины. Мы видели, что это не призыв, это, по сути, самостоятельный состав преступления, хищение людей, избиение людей», — утверждает народный депутат Украины нескольких созывов, участник движения «другая Украина» Владимир Олейник.

При виде упитанных бойцов ТЦК у простых граждан сдают нервы.

Псы Зеленского свирепствуют по всей стране. «Воронки» ТЦК с белыми крестами — настоящий кошмар для простых граждан.

Излюбленные места охоты ТЦК — это торговые центры, кинотеатры, остановки общественного транспорта. Даже депутатов забирают, правда, только сельских. Вот, в Черкасской области военкомы торжественно вручили сразу шесть повесток.

Эти депутаты смиренно проследовали на передовую, простые граждане отчаянно сопротивляются.

Вот так недавно проходила мобилизация на одной из улиц Харькова. Не смутило представителей закона, что мужчина был с ребенком.

Завязалась драка. Будущего бойца, не маленьких, кстати, размеров, пытались увезти сразу несколько сотрудников полиции и военкомата.

На помощь мужчине подоспели прохожие, всем миром отца семейства удалось отбить, он сразу скрылся в неизвестном направлении.

В Харькове, чтобы остановить натиск русских войск, мобилизуют бездомных, алкоголиков и наркоманов. Обещают, что даже их сначала тщательно подготовят: сделают практически непобедимого коммандос.

Вот даже британские журналисты в одном из таких тренировочных лагерей восемь минут рассказывают и показывают, как отлично экипированные, по последнему натовскому слову техники, бойцы постигают тонкости военного дела. Натаскивают их лучшие из лучших — британский спецназ.

«Мы — военная учебная организация. Мы готовим украинских солдат уже около двух лет. Совсем недавно мы набрали 14 000 добровольцев», — утверждает бывший солдат британской армии Дэн Ридли.

В сюжете открыто заявляют, что на территории Украины такой учебный лагерь не один и не только английский.

«Это уже означает, что юридически мы находимся в состоянии войны с Россией. И потом, если мы пошлем войска воевать с Россией, это нам не поможет, потому что у нас нет никакого военного опыта и навыков. Поскольку у нас нет оружия, мы не готовы прямо сейчас вести настоящую войну с Россией», — утверждает бывший советник правительства ФРГ Кристоф Херстель.

Вот только тысячи пленных украинских мобилизованных говорят, что такие тренировки видели только по телевизору.

Если и тренируются в красивых подготовленных лагерях, то какие-то особо секретные украинские Рэмбо, либо те, у кого не хватило денег совсем откупится, пошел только на курсы — шутят те, кого еще не поймали.

Да и учителей этих лесных школ, наши бойцы с регулярностью отправляют домой в гробах. Вот, например, в январе иностранных военных специалистов из Франции точным ударом из Искандера уничтожили в Харькове, а в марте наши войска накрыли базу под Волчанском.

Легионеры смекнули, что теперь они избегают военных баз. Вот фрагмент французского репортажа.

Жюль размещается не в военной казарме, он живет в обычной квартире вместе с другими членами своего подразделения. Норвежец Вэдро — командир, мексиканец Ацтек — пулеметчик, австралиец Соло — гранатометчик, еще один француз Том — штурмовик.

И пока иностранные наемники прячутся по квартирам, мобилизованные украинцы ютятся и блиндажам.

«Я сегодня утром открыл бюджет Украины, исполнения бюджета, отчетность. Так вот, выплаты военнослужащим уменьшились на протяжении нескольких месяцев. А если уменьшились выплаты, то это значит, что личный состав уменьшается», — утверждает бывший депутат Украины Олег Царев.

Но скоро денег на выплаты совсем не останется, как и экономики страны. Рабочих рук катастрофически не хватает, всех угнали на фронт.

Женщины от 18 до 60. Возможно трудоустройство подростков. Это объявление о вакансиях Днепропетровского тепловозоремонтного завода.

«Например, на Криворожстали ты женщин никак не загонишь и не поставишь, потому что там достаточно сложные виды работы, тяжелые с точки зрения безопасности и так далее», — уверен бывший премьер-министр Украины с 2010 по 2014 годы Николай Азаров.

«Многие предприятия уже не могут работать из-за нехватки кадров, в том числе в оборонной или энергетической отраслях. Это становится поистине взрывоопасной ситуацией для украинской экономики», — прокомментировал положение дел президент аналитического центра культурного и исторического наследия Эммануэль Леруа.

Но есть и заметный рост в экономике. Госдолг составляет уже 145 миллиардов долларов. До новой мобилизации власти обещали расплатится с кредиторами за 25 лет.

Это они считали, что у них есть три миллиона рабочих рук. Сейчас пересчитали с учетом нужд фронта и выдали новый прогноз — расплачиваться будут 70 лет, это при условии ни цента больше в долг, только кто же им позволит не брать?

* — признаны в РФ иноагентами.

** — внесены в реестр экстремистов и террористов.