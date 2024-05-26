«Мы должны быть на шаг впереди»: Путин раскрыл формулу победы

Путин: для победы над противником нужно быть всегда на шаг впереди

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Новые российские технологии вызывают все больше беспокойства на Западе.

Во время наступления нашей группы «Север» на харьковском направлении военные эксперты обратили внимание на то, что связь между украинскими подразделениями была практически полностью парализована. В своей системе управления ВСУ полагаются, во многом, на сеть спутникового интернета Starlink, а она не работала.

Новые российские технологии РЭБ в принципе, в последние месяцы вызывают все большее беспокойство Пентагона, так как наши инженеры научились так выставлять помехи, что высокоточное оружие, которое наводится через спутники, слепнет и его эффективность резко падает.

Издание The Washington Post раздобыло статистику, что, например, высокоточные снаряды Excalibur, обычно выбивающие 50% мишеней с первого раза, на Украине едва показывают результат в 10%. То есть — один из десяти лишь попадает в цель сразу, хотя стоимость одного снаряда примерно пять-восемь миллионов в рублях. Есть такое же снижение показателей и по другим управляемым боеприпасам НАТО.

О необходимости постоянно повышать эффективность российского оружия говорил и президент РФ Владимир Путин, который в субботу собрал в Королеве на базе «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» руководителей ОПК.

«Мы должны быть все время на шаг впереди, надо опережать противника все время, и тогда победа будет гарантирована. Вы сами знаете. Как только мы опережаем, хотя бы на полшага — все, эффективность кратно возрастает, просто кратно», — прокомментировал Путин.

В совещании приняли участие и бывший министр обороны Сергей Шойгу, ныне секретарь Совбеза, и новый министр обороны Андрей Белоусов, и новый помощник президента — экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Эти назначения были сделаны две недели назад при перезагрузке правительства.

Как отметили на совещании, за время проведения специальной военной операции производство ракетно-артиллерийского вооружению выросло в 22 раза, средств РЭБ и разведки — в 15 раз. Кратный рост и по другим типам вооружений и техники. Но самое важное, что это железо в умелых руках.

Лучших из лучших ветеранов СВО на этой неделе впервые отобрали для участия в специальной президентской программе «Время Героев». Было подано более 44 тысяч заявок, в финале — 83 человека, и каждый четвертый из них «Герой России»

Те, кто не попал в первый поток, имеют все шансы попасть во второй и в третий, далее — обучение в Высшей школе государственного управления РАНХиГС. Так формируется новая российская элита.