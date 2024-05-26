Это только первый этап: как российские учения напугали Запад

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Американцы нарисовали карту, изобразив, куда могут долететь их ракеты. Но им не стоит забывать про оружие России с куда более выдающимися характеристиками.

Российская армия показала, как выглядят одни из самых непубличных учений — с применением тактического ядерного оружия. Отдельные детали механизмов до сих пор засекречены и на видео были затушеваны. Нам показали, как на просторах Южного военного округа выехали на боевые рубежи две установки «Искандер», причем разных модификаций, и был подготовлен высотный истребитель МИГ-31 — носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Все. Первый этап учений закончен. Это то, о чем Владимир Путин уведомил недавно Запад. И то, что Запад сильно напугало, но лучше бы остудило особо горячие головы. Готовится второй этап учений, причем совместно с Белоруссией. Лидеры двух стран обсуждали эти маневры во время переговоров в Минске.

«Россия регулярно проводила и проводит учения стратегических ядерных сил и нестратегических ядерных сил сдерживания. Разница только в том, что после размещения части нестратегического ядерного потенциала на территории Белоруссии мы проводим это вместе с нашими белорусскими союзниками, и мы здесь ничего не нагнетаем, но, как было сказано, все должно быть отработано», — прокомментировал президент РФ.

Главная интрига второго этапа учений — насколько близко к реальности они пройдут. Будет ли, собственно, запуск и поражение условной цели именно ядерным оружием. В любом случае то, что мы видим учения — это уже беспрецедентно. И понятно, что это демонстрация нашей решимости и наших возможностей странам НАТО.

Дело в том, что на Западе все громче рассуждают, чем бы еще помочь Киеву. Французы намекали на отправку войск, британцы приготовились снять ограничения на использование своих ракет. Генсек НАТО Столтенберг призвал к тому же всех членов альянса.

«Отказывать Украине в возможности использовать эти вооружения по целям на российской территории — означает усложнять им оборону», — заявил Йенс Столтенберг.

Но дальше всех пошли на этой неделе американцы, которые устроили шоу в Конгрессе и не поленились нарисовать карту, куда могут долететь американские ATACMS: до Ростова, до Воронежа и даже до Калуги, считай — до Подмосковья. Если разрешить ВСУ бомбить так, как они просят.

«Ваша администрация связывает им руки за спиной, в отличие от того, что вы пытаетесь сделать в Израиле. Измените ли вы эту политику?» — спросил член Палаты представителей США Майкл Маккол.

«Украина должна и будет принимать собственные решения, и я хочу убедиться, что они получат необходимое оборудование», — ответил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Конгресс предоставил им оборудование. Спасибо за то, что вы поняли, что Конгресс не наложил ограничений на использование этого оружия», — добавил Маккол.

Понятно, что это был политический спектакль, Конгрессмены-республиканцы зарабатывают политические очки, обвиняя демократов в мягкотелости — мол испугались ответа русских. Но одно дело говорить, а другое дело взять ответственность.

Для того и учения с тактическим ядерным оружием. Они должны напомнить американцам, что дальность полета у «Искандеров» — 500 километров, а у Кинжалов — до двух тысяч километров. И даже с территории южного военного округа под прицелом территория всей центральной и южной Европы с многочисленными базами НАТО. Мощность снаряда в ядерном исполнении примерно в тысячу раз выше.

Чтобы понять, почему идут на обострение западные спонсоры Киева, достаточно посмотреть на карту фронтов — их с прошлой недели — шесть. И наша группировка «Север» на харьковском направлении сейчас стягивает на себя все резервы ВСУ. Источники «Известий» сообщают о не менее 50 батальонах ВСУ, спешно переброшенных в Харьковскую область. Для этого выдергивают самые боеспособные единицы из составы разных бригад.

При этом оголяют другие участки фронта. И мы видим, как-то тут то там сыпется оборона киевских формирований. А главное — это настолько морально давит на оставшихся ВСУшников, что они все чаще складывают оружие. За неделю сдались в плен 67 человек. А один даже приехал на танке. Как позже признался — так он был уверен, что однополчане не выстрелят в спину. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Восточный фланг наступления российской армии у подножья Времьевского выступа. Район промышленных ангаров на окраине Урожайного. Днем и ночью здесь идут ожесточенные бои. Российские штурмовики прорываются к центру поселка.

На острие атаки — арктический батальон морской пехоты Тихоокеанского флота. Создан совсем недавно, но его бойцы уже не раз проявили себя на передовой южнодонецкого фронта.

«Заходили по утру через открытку. Дошли до вот этого забора. Прошли пару метров. Ждали команду», — рассказал стрелок с позывным «Ахулесс».

Задача — выбить противника из промышленных ангаров — изначально казалась архисложной. Штурмовики, обойдя врагов по флангам, разделились.

«Вторая группа должна была сделать накат, чтобы подавить противника. Мы закинули гранаты. Начали обстреливать», — рассказал командир отделения арктического батальона морской пехоты с позывным «Олчей»

Пятеро военнослужащих Украины отказались принимать бой и сдались.

«Ребята зашли с тыла. От нас с правой стороны. Та зона у нас не просматривалась. Все внезапно произошло. Мы приняли решение сдаться», — вспоминает пленный ВСУ.

Штурмовики заняли «опорник» в промзоне. Со стороны противника в них сразу полетели кассеты и мины. В воздухе — дроны. А с севера начал работать танк. Стрелял практически в упор. Морпехам пришлось спасать пленных ВСУ от их же командиров.

«План был разнести крышу, чтобы добить нас „птицами“. Но у них не получилось», — отметил военнослужащий.

Переждав обстрел, морпехи передали координаты надвигающихся врагов нашей ствольной артиллерии.

Из замаскированного укрытия выезжает самоходка «Акация». Отсюда до огневой — всего ничего. Отработают и сразу буду менять огневую позицию. До цели километров 17 — это вражеский «опорник» на южноднецком фронте.

Первый же снаряд «Акации» ложится точно в цель. Вражеский танк уничтожен. Дальше — серия ударов уже по вражеской пехоте.

«Пехоту отсекали от танков. Чтобы наши пацаны, которые в пехоте, могли идти вперед. Освобождать населенные пункты», — отметил механик-водитель с позывным «Полковник».

Воздушная разведка сообщает о ротации ВСУ в северной части поселка. Ствольная артиллерия до туда не дотянется — нужны дальнобойные системы.

РСЗО «Град» на огневой позиции. Через пару минут будет залп.

— К цели готов.

— Выстрел.

Экипаж опытный, а сама установка не раз попадала под обстрел. На боевой машине — пробоины от осколков вражеских снарядов. За все время этот расчет выпустил по противнику более десяти тысяч снарядов.

Штурмовики удерживали позиции на окраине Урожайного ровно пять дней. Ждали пехоту. Сейчас район промышленных ангаров под полным контролем наших основных подразделений.

Над ним развевается Андреевский флаг. Дальше боевой путь морпехов лежит в сторону центральной части Урожайного, где продолжаются бои за стратегически важный форпост на границе Запорожья и ДНР.