«Иван Грозный» с Уолл-стрит: умер скандально известный трейдер 1980-х годов Айвен Боски

Фото: Associated Press / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Мужчина обладал фантастическим чутьем на выгодные акции.

Умер скандально известный трейдер Айван Боски, которого называли «Иваном Грозным». Мужчине, который, как считается, обладал фантастическим чутьем на выгодные акции, было 87 лет. Об этом сообщил телеканал CNN.

Как рассказала дочка Марианна, ее отец скончался во сне у себя дома в Сан-Диего. Она назвала его преданным и любящим родителем, прежде всего, обладающим прекрасной душой.

Боски родился в 1937 году в Детройте. Его папа был владельцем несколько ресторанов. Боски начал работать в 13 лет. Он продавал мороженое. Тогда он учился в престижной школе. После этого поступал в университеты, но так их и не заканчивал. Лишь в 28 лет он окончил юридический колледж.

После окончания колледжа Боски переехал в Нью-Йорк, где занялся арбитражными операциями — трейдингом, основанным на получении прибыли за счет разницы в цене, возникающей при сделках по слиянию и поглощению.

Счастливым билетом в мир инвестиций и богатства для Боски, по мнению многих, была женитьба на Симе Зильберштейн, дочери магната в сфере недвижимости Бена Зильберштейна. После свадьбы Боски стал обладателем роскошной квартиры в Нью-Йорке. Купил ее для молодых именно Зильберштейн.

В 1975 году Боски стал владельцем собственной брокерской фирмы — семья жены также вложила в нее 700 тысяч долларов. Знаменитым он стал в 1980-е, когда биржевая торговля приобрела новый, агрессивный стиль. Благодаря приписываемому ему сверхъестественному чутью на удачные покупку и сброс акций он стал едва ли не символом «горячих биржевых» 1980-х.

Уже в середине 1980-х его состояние было порядка 280 миллионов долларов. На улице Уолл-стрит в Нью-Йорке его даже прозвали «Иваном Грозным» из-за расточительного образа жизни. Вместе с тем он был невероятно жаден. Однажды он даже сказал, что можно быть жадным, но при этом чувствовать себя хорошо.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти известного певца Карлоса Парависа в 56 лет.