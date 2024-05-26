Байден снова допустил оскорбительное высказывание в адрес Путина

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs - Pool via CNP

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Американский лидер заверил, что не собирается сдавать позиции на Украине.

Президент США Джо Байден позволил себе оскорбительно высказаться в адрес президента России Владимира Путина уже не первый раз. Теперь он назвал его «жестоким тираном». Американский лидер сделал это во время своей речи в Военной академии в Вест-Пойнте. Прямую трансляцию его выступления вел Белый дом.

Байден в рамках выступления по случаю церемонии выпуска Военной академии затронул тему украинского конфликта и заверил, что Вашингтон продолжит помогать Киеву. Он также подчеркнул, что в зоне СВО нет американских солдат и не будет.

«Но мы стоим на стороне Украины и продолжим поддерживать ее. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем (отступить), и мы не отступим», — заявил президент США.

Ранее Байден уже оскорблял Владимира Путина. Только минувшей весной он назвал его «мясником» и «бандитом». В МИД РФ ответили на слова американского лидера, указал на нехватку лекарств в Белом доме. Официальный представитель ведомства Мария Захарова предположила, что именно поэтому Байден позволил себе сказать лишнего.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова призвала Польшу не замалчивать о роли США в подрывах «Северных потоков».