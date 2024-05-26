Будут пролетать мимо: одежда какого цвета поможет отпугнуть комаров

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer

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Теперь не нужно искать и покупать чудодейственные дорогостоящие средства от кровососов.

Ученые из Вашингтонского университета выяснили, какие цвета отпугивают комаров. Результаты исследований опубликовали в журнале Nature Communications.

В первую очередь, исследователи напомнили, что кровососов привлекает тепло, запах пота и дыхание человека. Однако оказалось, что и определенный цвет одежды очень привлекает комаров. Это связано с тем, что они нюхают воздух, выдыхаемый человеком и насыщенный углекислотой и специфическими запахами, а это, в свою очередь, стимулирует зрительное восприятие. Поэтому комары начинают искать конкретный цвет, который, по их мнению, ассоциируется с носителем углекислоты и запаха.

Чаще всего, их манит красный цвет одежды, оранжевый, черный. При этом, как отметил профессор биологии Джеффри Риффелл, именно красный цвет особенно привлекает комаров. Но важно отметить — оттенок кожи не имеет значения, так как у каждого человека есть красный пигмент. Отпугивает же кровососов зеленый, фиолетовый, голубой и белый цвета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая кровь для комаров самая «вкусная».