Противокорабельная ракета «Нептун» и 29 снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Российский средства ПВО отразили удар украинских нацистов.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ предотвратили очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на объекты на территории страны. В небе над Белгородской областью были сбиты противокорабельная ракета «Нептун» и 29 снарядов Vampire, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что атака ВСУ была пресечена в районе 22:30 по московскому времени.

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее рассказал о пострадавших в своем Telegram-канале. Он сообщил, что в результате обстрела области погибли четыре человека. За жизни еще 12 продолжают бороться врачи. Среди пострадавших есть один ребенок.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что около 350 заключенных освободили на Украине для отправки на фронт.