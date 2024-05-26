Певицу Ники Минаж задержали с наркотиками в аэропорту Амстердама

Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Smith

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В Нидерланды знаменитость приехала на гастроли.

Популярную американскую певицу Ники Минаж задержали в аэропорту в Нидерландах с наркотиками. Туда она приехала на гастроли. Об этом сообщило издание NU.nl, ссылаясь на неназванные источники.

«Рэперша Ники Минаж была арестована в аэропорту Схипхоле. У певицы были с собой легкие наркотики», — отметили в статье.

Чуть позже полиция подтвердила, что произошло задержание женщины с наркотическими веществами. Однако имя нарушительницы раскрывать не стали, но отметили — она находится под стражей.

Сама знаменитость оказалась более разговорчива. В социальной сети она сообщила, что правоохранители действительно заподозрили ее в хранении запрещенных вещества. Она добавила, что у нее изъяли багаж, но факт ареста не подтвердила. Исполнительница предположила, что недоброжелатели хотят сорвать ее гастрольный тур.

К слову, Минаж считают одной из самых эпатажных певиц современности. Она любит появляться на публике в экстравагантных нарядах и ярко краситься. Помимо музыки она занимается развитием бизнеса, связанным с парфюмерией. В 2019-м звезда презентовала свой собственный аромат. В этом году ее состояние оценили в 150 миллионов долларов, что сделало певицу одной из богатейших артисток мира.

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