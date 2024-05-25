Число погибших при атаке ВСУ в Белгородской области увеличилось до четырех

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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Врачи продолжают бороться за жизни 12 человек.

В результате двух обстрелов ВСУ в Белгородской области количество погибших увеличилось до четырех, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К большому горю, количество погибших мирных жителей увеличилось до 4 человек. В городской больнице № 2 умер мужчина, которого доставили с множественными осколочными ранениями нижних конечностей из поселка Октябрьский. Врачи до последнего боролись за его жизнь», — написал он.

Он добавил, что в больницах находятся сейчас 12 пострадавших. Врачи продолжают борьбу за жизни 11 взрослых и одного ребенка. Из них восемь человек получили осколочные ранения различных частей тела. Их состояние врачи городской больницы № 2 оценили как средней степени тяжести. Одну женщину уже отпустили домой после оказанной помощи.

Двое мужчин также получили осколочные ранения. Они проходят лечение в областной клинической больнице. Их состояние оценили как тяжелое. Медики провели им операции, после чего перевели в реанимацию.

В детской областной больнице находится восьмилетний мальчик. У него диагностировали минно-взрывую травму и поверхностную рану правой поясничной области. Врачи сделали ему УЗИ брюшной полости и обработали раны, а состояние оценили как средней степени тяжести.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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