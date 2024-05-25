Захарова призвала Польшу не замалчивать о роли США в подрывах «Северных потоков»

Захарова: Сикорскому следовало бы рассказать о роли США в подрывах СП

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

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В МИД РФ отреагировали на заявления Сикорского об ответном ударе США при применении ядерного оружия на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что главе МИД Польши Радославу Сикорскому следовало бы рассказать о роли США в подрывах нитей российского газопровода «Северный поток». Так она отреагировала на заявления польского министра об ответе США при применении ядерного оружия на Украине российской стороной.

«Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах „Северных потоков“ и роли Вашингтона в этом преступлении», — прокомментировала она в беседе с 5-tv.ru.

Польский министр ранее сообщил, что Вашингтон пригрозил Москве. По его словам, после применения ядерного оружия в зоне конфликта на Украине, американская сторона якобы обещала ударить по позициям ВС РФ.

«Американцы сказали русским, что если вы взорвете ядерное оружие, даже если оно никого не убьет, мы поразим все ваши цели на Украине обычным оружием», — приводит его слова The Guardian.

Сикорский отметил, что применение ядерного оружия одной из сторон конфликта может спровоцировать его использование другими странами, в том числе Японией или Южной Кореей.

Президент РФ Владимир Путин ранее исключил необходимость применения тактического оружия в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что такой необходимости не возникало.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О начале СВО президент РФ Владимир Путин сообщил 22 февраля 2024 года. Тогда власти ЛНР И ДНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Подрыв «Северных потоков»

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.