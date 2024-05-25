Ждали мальчика: Пьер Нарцисс спустя два года после смерти мог бы стать дедушкой

Фото: www.globallookpress.com / Andrei Ladygin

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Вдова покойного певца хорошо общается с внебрачным сыном артиста Андрэ. Она и рассказала о пополнении в семействе.

Спустя почти два года после смерти исполнитель хита «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс стал дедушкой. Внучку ему подарил его внебрачный сын Андрэ, который живет в Камеруне. Об этом в интервью изданию Teleprogramma.pro рассказала вдова знаменитости Валерия Калачева.

«У Андрэ дочка родилась. И он ее Каролине (дочка Нарцисса — Прим. ред.) и мне показывал. А они ждали сына, чтобы назвать его Пьер Нарцисс», — призналась Калачева.

Новорожденную девочку назвали Лила. Калачева призналась, что с сыном Нарцисса она поддерживает дружеские отношения. От него она и узнала о пополнении в семье. Да и благодаря хорошим отношениям вдова часто просит Андрэ возложить цветы от ее имени в семейном склепе.

«Я ему финансирую поездки. Он заезжает и покупает цветы, различный декор, про которые я говорю, и в склеп привозит. Видеоотчет мне всегда присылает. В общем, мы с ним дружим, у нас хорошие отношения», — добавила Калачева.

В Камеруне же Андрэ увлекается футболом. Летом он намерен приехать в Россию и попробовать свои силы в одном музыкальном шоу, рассказал изданию «МК» бывший директор Нарцисса Сергей Дворцов. Подумывает Андрэ и о том, чтобы остаться в стране подольше. Он хотел бы стать таким же знаменитым, как и его папа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за кого вышла замуж вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева.