Российские ПВО сбили 15 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Киевский режим вновь попытался совершить террористическую атаку.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в небе над Белгородской областью 15 реактивных снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что украинские нацисты предприняли попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ около 19:00 (по московскому времени). Для обстрела они использовали РСЗО Vampire чешского производства.

Силам ПВО удалось ликвидировать 15 вражеских снарядов на подлете к Белгороду.

О разрушениях или пострадавших в Минобороны не сообщили.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что два человека погибли в Белгородской области в результате обстрела ВСУ.