Два человека погибли в Белгородской области в результате обстрела ВСУ

Гладков: два человека погибли при обстреле поселка Октябрьский под Белгородом

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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Еще десять человек, в том числе ребенок, получили осколочные ранения.

Два человека погибли в результате обстрела украинскими боевиками поселка Октябрьский в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО. К большому горю, два человека погибли — у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — написал он в своем Telegram-канале.

Еще десять мирных жителей, в том числе восьмилетний мальчик, были ранены осколками. Только одному из пострадавших не потребовалась госпитализация.

Кроме того, добавил Гладков, после прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Также повреждения получил один многоквартирный дом и несколько торговых точек. Осколками посекло 23 автомобиля.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью и перехватили один дрон над Курской.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ ударили по двум детским лагерям в Белгороде.