Открывший стрельбу в Петербурге был нейтрализован в ходе штурма

Фото: 5-tv.ru

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Росгвардейцы штурмом взяли квартиру злоумышленника.

Сотрудники Росгвардии штурмом взяли квартиру в Петербурге, где забаррикадировался стрелявший в полицейских мужчина. Он давал сопротивление на протяжении нескольких часов.

Правоохранители, в свою очередь, в соответствии с законодательством применили табельное оружие. Злоумышленник был нейтрализован, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Инцидент произошел ранее в этот день в Невском районе Петербурга на Народной улице. Мужчина по неизвестной причине начал стрелять по полицейским, после чего заперся в квартире. Тогда правоохранители начали принимать меры по задержанию злоумышленника.

Одна из жительниц дома рассказала 5-tv.ru, что изначально правоохранителей вызвали из-за семейной ссоры.