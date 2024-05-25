«Попросил гражданство»: пленный боевик ВСУ получил российский паспорт

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ

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Александр Ананьев сдался в плен в прошлом году на западной окраине Клещеевки и отказался возвращаться на Украину.

Замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов вручил российский паспорт бывшему украинскому военнопленному Александру Ананьеву, который попросил гражданство России. Видео было опубликовано в Telegram-канале Алаудинова.

Украинец сдался в плен в прошлом году на западной окраине Клещеевки. Он попросил не включать его в обменные списки и дать возможность стать российским гражданином.

«Он тогда обратился к Владимиру Владимировичу Путину, попросил гражданство… Я хочу показать паспорт гражданина России, сегодня мы его вручаем товарищу Ананьеву. Сегодня он для нас не является ни военнопленным, ни врагом, это — гражданин РФ», — сказал Алаудинов.

В начале апреля командир «Ахмата» рассказал о нескольких украинских боевиках, которые сложили оружие и попросили российское гражданство. В частности, Алаудинов упомянул боевика 426-го батальона 142-й бригады ВСУ Валерия Шевченко, который отказался участвовать в конфликте на стороне киевского режима и попросил не отдавать его украинской стороне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.