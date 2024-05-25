Более двух тысяч спортсменов приняли участие в шествии на выставке «Россия»

Фото, видео: © РИА Новости / Анатолий Медведь; Пресс-служба выставки "Россия"; 5-tv.ru

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Масштабный праздник приурочили к 105-летию первого спортивного парада на Красной площади.

На выставке «Россия» прошло спортивное шествие, приуроченное к 105-летию первого спортивного парада на Красной площади. Участие в мероприятии приняли более двух тысяч спортсменов. Организаторами стали выставка «Россия» и общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество».

К участникам и гостям шествия обратился министр спорта России Михаил Дегтярев. Он отметил, что в 1919 году в нашей стране появилась традиция шествий спортсменов и физкультурников на Красной площади, а с 1931 по 1954 годы такие парады регулярно проводились в Москве и Ленинграде, собирая тысячи зрителей.

«К сожалению, позднее эта традиция была утрачена. И лишь благодаря нашему национальному лидеру, президенту России Владимиру Путину, мы ее возрождаем», — заявил Дегтярев, добавив, что в 2025 году шествие спортсменов может пройти на Красной площади.

В масштабном спортивном параде на выставке «Россия» приняли участие бегуны, гимнасты, боксеры, пловцы, самбисты, волейболисты, футболисты, конькобежцы, фигуристы и представители других видов спорта.

Во главе колонн шли знаменитые российские спортсмены — двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, гимнаст Никита Нагорный, шахматист Сергей Карякин, синхронистка Светлана Ромашина и многие другие.

Участниками шествия также стали спортсмены-паралимпийцы. Завершился праздник спортивной зарядкой для всех желающих и концертом, хэдлайнером которого стала группа «Пицца».

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям доступны экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эту выставку посетил 14-миллионный гость, которым восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края.