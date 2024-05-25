Челябинский кот выжил спустя более 10 минут полоскания в стиральной машинке

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

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Как себя сейчас чувствует животное?

Челябинский кот по кличке Беляш провел более десяти минут в работающей стиральной машине и выжил. Об этой новости сообщили в городском Центре ветеринарной медицины на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Хозяева заметили пропажу не сразу, и кот провел в работающем барабане более десяти мин. К счастью, Беляш не успел захлебнуться и получить переломы», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что питомец поступил в центр в тяжелым и шоковом состоянии. У него не определялось артериальное давление, температура тела была крайне низкой. Врачи давали неутешительные прогнозы.

Однако кот выжил. Уже к вечеру того дня Беляш почувствовал себя гораздо лучше. После суточного наблюдения у специалистов его забрали домой.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Ессентуков поджег будку с запертой внутри собакой. Животное выжило, но получило серьезные ожоги по всему телу.