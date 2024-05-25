Путин прибыл в Королев для осмотра объектов оборонных предприятий

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; Telegram / Официальный канал информационного портала Kremlin_Russian / KremlinRussian; 5-tv.ru

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Глава государства проводит встречу с руководителями предприятий ОПК. На совещании также присутствует обновленный состав правительства РФ.

Президент России Владимир Путин прибыл в подмосковный Королев для осмотра производственных объектов предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Глава государства проводит на площадке головного предприятия АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в совещании с руководителями оборонных предприятий. В ней также принимают участие секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, гендиректор ОДК Вадим Бадеха, гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и другие.

Так, в самом начале совещания Путин предложил «сверить часы» и обсудить всем собравшимся поставки в ВС РФ наиболее востребованных образцов вооружений.

«Мы сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с перспективами развития ОПК России, в том числе как идут поставки наиболее востребованных образцов вооружений и техники», — заявил Путин.

Ожидается, что после совещания президент осмотрит ряд производственных объектов. Среди них - сборочных цех, центр наземных испытаний.

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