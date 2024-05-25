«Пожалуйста, наслаждайтесь»: Ольга Серябкина обратилась к выпускникам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певица вспоминала свой последний звонок и дала напутствие молодым людям, окончившим школу.

Певица Ольга Серябкина призвала выпускников наслаждаться моментом и слушаться старших. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии RU.TV.

Журналисты спросили Серябкину, как проходил ее собственный последний звонок. Певица ответила, что в этот день она не танцевала школьный вальс, но у них была дискотека. Это был очень трогательный и эмоциональный день для Ольги, который она с теплотой вспоминает до сих пор.

Певица также рассказала, что в те годы она хотела как можно раньше закончить школу и войти во взрослую жизнь, но теперь она понимает, что именно то время было самыми безоблачным.

«Хотелось быстрее проститься со школой, но тогда я не понимала, что надо, наоборот, кайфовать, потому что в школе так мало ответственности и так много друзей», — ностальгирует Серябкина.

Поэтому певица решила обратиться к нынешним выпускникам и призвала их ценить такие моменты. При этом она добавила, не стоит также пренебрегать советами взрослых.

«Пожалуйста, наслаждайтесь и слушайтесь старших — это очень важно», — резюмировала артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Камила Валиева в этом году закончила школу.