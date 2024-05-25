Археологи нашли потопленную в годы ВОВ американскую подлодку USS Harder

Фото: www.globallookpress.com / Keystone Pictures USA

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Субмарина и ее экипаж погибли в 1944 году в схватке с двумя японскими эсминцами.

Американскую подводную лодку USS Harder времен Второй мировой войны (ВОВ) обнаружили на дне Южно-Китайского моря. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что несмотря на сложность идентификации подлодок из-за их конструкции, археологам удалось точно установить, что найденное судно — именно Harder.

Задачу исследователям облегчило использование передовой фотограмметрии и подводной робототехники, а также то, что корпус субмарины отлично сохранился.

Уточняется, что подлодку нашли в рамках проекта Lost 52, посвященного поиску и увековечению памяти всех 52 американских подводных лодок, погибших в годы ВОВ.

Известно, что Harder была потоплена 24 августа 1944 года вместе с экипажем из 79 военнослужащих. Лодка вступила в бой с двумя японскими эсминцами, которые атаковали ее глубинными бомбами. До своей гибели Harder успела совершить шесть боевых походов и потопить несколько кораблей военного флота Японии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники экспедиции Русского географического общества и фонда «Люди моря» побывали на месте гибели американской подводной лодки Wahoo, потопленной в годы Второй мировой войны.