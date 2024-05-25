На Украине сообщили о прогремевшем взрыве в Чернигове
В Чернигове произошел взрыв
Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В регионе сработала воздушная тревога.
Взрыв произошел в Чернигове на севере Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».
Уточняется, что на фоне громких звуков в Черниговской области была объявлена воздушная тревога.
Минобороны России при этом о нанесении возможных ударов в данном регионе в рамках спецоперации не сообщало и не комментировало информацию украинской прессы.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.