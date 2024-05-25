Это делают все: какая привычка может привести к инсульту

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Чем нельзя злоупотреблять?

Привычка пересаливать пищу может привести к проблемам со здоровьем вплоть до возникновения инсульта. Об этом сообщил врач-кардиолог Юрий Беленков в эфире шоу на федеральном канале.

Пристрастие добавлять этот ингредиент в пищу в большом количестве может стимулировать развитие артериальной гипертонии, которая приводит ко многим опасным последствиям, в том числе к инсульту, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

По словам специалиста, соль задерживает воду в организме, что оказывает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. В результате этого повышается давление и ухудшается кровообращение.

Чтобы блюда не были пресными, Беленков порекомендовал перейти на более полезные приправы: чеснок, базилик, тимьян и мускатный орех. Также можно приобрести специальную пищевую соль, где бы был низкий уровень натрия.

Нейтрализовать действие натрия поможет употребление продуктов, где бы присутствовал калий, а именно: бананы, яблоки, капуста, орехи, авокадо, зелень и многое другое.

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