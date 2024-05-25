ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников

Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС

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О ходе спецоперации рассказали в Минобороны.

Российские силы поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, а также живую силу и технику украинских националистов в 113 районах, сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах», — сообщили в ведомстве.

Прежде стало известно, что ВС РФ освободили населенный пункт Архангельское в ДНР.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.