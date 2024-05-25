ВС РФ освободили населенный пункт Архангельское в ДНР

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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О продвижении российских сил рассказали в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Архангельское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, на этом участке фронта наши бойцы также отразили три контратаки бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово и Соловьево.

Потери противника составили до 410 боевиков. Также националисты потеряли три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрабатарейной борьбы были поражены: 155-мм гаубица М777, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30, а также 105-мм гаубица М102 американского производства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Андреевка в ДНР.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.